3,4 млн казахстанцев получают бесплатные лекарства — Минздрав

В Казахстане за последние семь лет число получателей бесплатных амбулаторных лекарств выросло с 1,9 млн до 3,4 млн человек. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Если, в 2018 году бесплатными лекарствами было обеспечено 1,9 млн человек, то к 2025 году рост этого показателя составил 3,4 млн граждан. Это означает, что почти каждый шестой житель страны получает государственную поддержку в виде медикаментов, — сказал вице-министр на пресс-конференции на площадке СЦК.

Кроме того, объем финансирования амбулаторного лекарственного обеспечения вырос более чем в три раза.

— С 87,2 млрд тенге в 2018 году мы выходим на плановые показатели в 337,4 млрд тенге к 2026 году. Этот рост обусловлен не только инфляционными процессами, но и включением дорогостоящих инновационных препаратов, — добавил Тимур Муратов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрят цены на пять лекарств, включая онкопрепараты.