23 Июля 2022 12:17

Сахар по фиксированной цене продают на ярмарках в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Средняя цена на сахар в Алматы по последним данным мониторинга составляет 570 тенге за кг, на ярмарках выходного дня этот продукт можно купить за 530 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алматы Ерлан Омаров отметил, что с 16 июля в городе запущен пилотный проект по дополнительным поставкам сахара на ярмарки выходного дня.

На прошлых выходных, на ярмарке было реализовано 7,5 тонны сахара-песка по оптовой цене 500 тенге за кг, розничной – 530 тенге за кг.

Также дополнительными поставками сахара были охвачены 185 магазинов у дома объемом 7 тонн, по оптовой цене 500 тенге за кг. В свою очередь, магазины у дома обязуются реализовать сахар с торговой надбавкой, не превышающей 15%.

23-24 июля ярмарки пройдут в пяти районах города:

- Алмалинский район (ул. Гоголя – уг. ул. Масанчи)

- Бостандыкский район (мкр Казахфильм)

- Ауэзовский район (пр. Абая - уг. ул. Утеген батыра)

- Турксибский район (мкр Жулдыз)

- Медеуский район (ул. Шевченко- уг. ул. Уалиханова).

«В городе организованы склады, куда ежедневно поставляется от 40 до 60 тонн сахара для того, чтобы в последующем реализовать в магазины В, С класса и на ярмарках выходного дня. Эта мера позволит не допустить дефицита и ажиотажа среди населения», - отметил Ерлан Омаров.

По словам спикера, сахар в город привозят из Таразского, Меркенского и Коксуского заводов. На сегодня в городе самый дешевый сахар можно найти в супермаркетах сети Magnum - по 445 тенге за кг.

«Почему на ярмарке цена выше, чем в Magnum? Потому что в свое время по оборотному займу они выкупили необходимый объем. Эта договоренность действует до конца июля. Далее сахар будет продаваться по 480-490 тенге», - пояснил замруководителя управления.

Спикер также заявил, что ежедневно в городе проводится мониторинг цен в магазинах. Ведется разъяснительная работа с владельцами. В случае превышения цен, их будут привлекать к ответственности.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев заявил , что спрос населения на сахар в городе вырос до 200 тонн в сутки из-за начала сезона консервирования и заготовки варенья.