Сахар, капуста, лук: как изменились цены за месяц в Павлодарской области

Стоимость таких продуктов, как капуста, лук, груша за месяц в Павлодарской области значительно выросла, однако на ряд овощей цены заметно снизились, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации департамента Бюро национальной статистики по Павлодарской области, за минувший месяц цены выросли на несколько видов товаров. В частности, сахар — на 12,8%, масла и жиры — на 1,3%, крупы и зерновые продукты — на 1,2%, рыбу и морепродукты — на 0,8%, яйцо — на 0,6%.

— Из овощей и фруктов повысились цены на капусту — на 13%, лук — на 9,1%, груши — на 8,1%, при этом снизились цены огурцы — на 29,7%, картофель — на 15,8%, помидоры — на 6,7%, морковь — на 4%, — сообщают в департаменте Бюро национальной статистики по Павлодарской области.

Цены выросли и на безалкогольные напитки — на 1%, фармацевтическая продукция — на 7,5%, горюче-смазочные материалы — на 1,7%, бытовые приборы — на 0,8%, моющие и чистящие средства — на 0,6%, услуги парикмахерские и салоны красоты — на 2,7%.

Напомним, ранее мы рассказывали как за год изменились цены на жилье в Казахстане.