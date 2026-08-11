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    Сахар, капуста, лук: как изменились цены за месяц в Павлодарской области

    Стоимость таких продуктов, как капуста, лук, груша за месяц в Павлодарской области значительно выросла, однако на ряд овощей цены заметно снизились, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Kazinform

    По информации департамента Бюро национальной статистики по Павлодарской области, за минувший месяц цены выросли на несколько видов товаров. В частности, сахар — на 12,8%, масла и жиры — на 1,3%, крупы и зерновые продукты — на 1,2%, рыбу и морепродукты — на 0,8%, яйцо — на 0,6%.

    — Из овощей и фруктов повысились цены на капусту — на 13%, лук — на 9,1%, груши — на 8,1%, при этом снизились цены огурцы — на 29,7%, картофель — на 15,8%, помидоры — на 6,7%, морковь — на 4%, — сообщают в департаменте Бюро национальной статистики по Павлодарской области.

    Цены выросли и на безалкогольные напитки — на 1%, фармацевтическая продукция — на 7,5%, горюче-смазочные материалы — на 1,7%, бытовые приборы — на 0,8%, моющие и чистящие средства — на 0,6%, услуги парикмахерские и салоны красоты — на 2,7%.

    Напомним, ранее мы рассказывали как за год изменились цены на жилье в Казахстане.

    Цена Регионы Казахстана Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор