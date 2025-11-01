Саграда Фамилия стала самым высоким храмом после установки первой части креста

Этот рекорд с 1890 года удерживал Ульмский собор (церковь, которую начали строить в XIV веке и достроили в XIX), его высота составляет 161 метр.

Храм Святого Семейства архитектора Антонио Гауди строится уже более 100 лет, но его основное здание должно быть полностью закончено в следующем году.

В течение ближайших нескольких месяцев на центральной башне Иисуса Христа будет установлены остальные части креста — и после этого ее высота достигнет 172 метров

Первый камень храма Святого Семейства был заложен в 1882 году, а на следующий год его строительство возглавил тогда еще молодой архитектор Антонио Гауди.

Затем эта церковь превратилась в главный проект его жизни: он полностью переработал оригинальный дизайн сооружения, которое должно было стать относительно скромным храмом, возведенным на благотворительные пожертвования верующих.

В момент смерти Гауди в 1926 году была возведена только одна из 18 запланированных им башен.

В последующие годы храм постепенно достраивался, и процессом руководил Фонд Саграда Фамилия, который получает средства от продажи билетов и частных доноров.

За почти полтора столетия строительство сталкивалось со многими проблемами.

Во время гражданской войны в Испании каталонские анархисты подожгли подземную крипту, в результате чего были уничтожены чертежи и макеты строения, изготовленные Гауди.

Кроме того, работы в храме были на некоторое время прекращены во время пандемии ковида. В фонде Саграда Фамилия сообщали, что это связано с недостатком поступлений от продажи билетов.

Однако в сентябре прошлого года генеральный директор фонда Хавьер Мартинес сказал агентству Associated Press, что центральную башню Иисуса Христа достроят в 2026 году, когда будет отмечаться столетие со дня смерти Гауди.

В честь архитектора, похороненного в крипте храма Святого Семейства, будет проведено несколько памятных мероприятий.

Строители продолжат работать над окончанием храма в течение следующего десятилетия: в том числе они создадут новые декоративные элементы и скульптуры, а также построят лестницу к главному входу в сооружение.