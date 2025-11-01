Саграда Фамилия стала самым высоким храмом после установки первой части креста
Строители барселонского храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) водрузили на его центральную башню первую часть креста. Теперь высота сооружения составляет 162,91 метра, и оно стало самым высоким храмом в мире, передает Kazinform со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.
Этот рекорд с 1890 года удерживал Ульмский собор (церковь, которую начали строить в XIV веке и достроили в XIX), его высота составляет 161 метр.
Храм Святого Семейства архитектора Антонио Гауди строится уже более 100 лет, но его основное здание должно быть полностью закончено в следующем году.
В течение ближайших нескольких месяцев на центральной башне Иисуса Христа будет установлены остальные части креста — и после этого ее высота достигнет 172 метров
Первый камень храма Святого Семейства был заложен в 1882 году, а на следующий год его строительство возглавил тогда еще молодой архитектор Антонио Гауди.
Затем эта церковь превратилась в главный проект его жизни: он полностью переработал оригинальный дизайн сооружения, которое должно было стать относительно скромным храмом, возведенным на благотворительные пожертвования верующих.
В момент смерти Гауди в 1926 году была возведена только одна из 18 запланированных им башен.
В последующие годы храм постепенно достраивался, и процессом руководил Фонд Саграда Фамилия, который получает средства от продажи билетов и частных доноров.
За почти полтора столетия строительство сталкивалось со многими проблемами.
Во время гражданской войны в Испании каталонские анархисты подожгли подземную крипту, в результате чего были уничтожены чертежи и макеты строения, изготовленные Гауди.
Кроме того, работы в храме были на некоторое время прекращены во время пандемии ковида. В фонде Саграда Фамилия сообщали, что это связано с недостатком поступлений от продажи билетов.
Однако в сентябре прошлого года генеральный директор фонда Хавьер Мартинес сказал агентству Associated Press, что центральную башню Иисуса Христа достроят в 2026 году, когда будет отмечаться столетие со дня смерти Гауди.
В честь архитектора, похороненного в крипте храма Святого Семейства, будет проведено несколько памятных мероприятий.
Строители продолжат работать над окончанием храма в течение следующего десятилетия: в том числе они создадут новые декоративные элементы и скульптуры, а также построят лестницу к главному входу в сооружение.