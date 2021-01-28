Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Садыр Жапаров вступил в должность президента Кыргызстана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Января 2021, 11:44
Садыр Жапаров вступил в должность президента Кыргызстана

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Садыр Жапаров вступил в должность президента Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

Сегодня на церемонии инаугурации Садыр Жапаров принес присягу. После принесения присяги председатель Центризбиркома Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова вручила Садыру Жапарову удостоверение, нагрудной знак и президентский штандарт.

Таким образом, Садыр Жапаров официально вступил в должность президента.

В официальной церемонии принимают участие более тысячи человек. В частности приглашены видные деятели страны, депутаты Жогорку Кенеша, экс-президенты, экс-спикеры парламента, экс-премьер-министры, главы конфессий Кыргызстана, дипломатический корпус, представители международных организаций, аксакалы и простые граждане. Также на церемонию пригласили оппонентов Жапарова на прошедших выборах.

photo

Напомним, что 10 января в Кыргызстане прошли досрочные президентские выборы. По результатам выборов победил Садыр Жапаров, набрав 79,2% голосов.

photo


Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию