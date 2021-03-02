Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Политика

Садыр Жапаров с государственным визитом прибыл в Нур-Султан

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Марта 2021, 10:38
Садыр Жапаров с государственным визитом прибыл в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с государственным визитом прибыл в Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

Напомним, Глава Кыргызстана Садыр Жапаров дал эксклюзивное интервью «МИА «Казинформ». Садыр Жапаров рассказал о внешней политике Кыргызстана, о центрально-азиатской интеграции, а также об отношениях с Казахстаном. Глава Кыргызской Республики отметил, что это первый его визит в Казахстан в качестве Президента.

photo

Садыр Жапаров совершает государственный визит по официальному приглашению, чтобы укрепить братские связи. Планируются переговоры и заключения соглашений по различным вопросам.

photo

photo


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Кыргызстан   Видео  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию