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Садыр Жапаров поблагодарил Президентов Казахстана и Узбекистана на саммите ССТГ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
31 Марта 2021, 18:45
Садыр Жапаров поблагодарил Президентов Казахстана и Узбекистана на саммите ССТГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Кыргызстана Садыр Жапаров выразил благодарность Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот Саммит изначально должен был пройти в Туркестане. Историческое наследие этого города очень важно. Тем не менее, пандемия внесла свои коррективы в наши планы и теперь саммит проходит в режиме онлайн. Цифровизация дает хорошие возможности и позволяет выходить на связь и в таких условиях. Хочу поздравить всех с праздником Наурыз. С давних времен этот праздник несет в себе общие для наших стран ценности и является наследием тюркоязычного мира. Надеюсь, что в новом году Саммит сотрудничества тюркоязычных государств продолжит работу во имя будущего наших народов», - сказал Садыр Жапаров на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Президент Кыргызстана поблагодарил Первого Президента РК, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева.

«Ваш вклад в развитие Тюркского совета очень высок. Надеюсь, что Ваши советы помогут и в дальнейшем активно развиваться Совету. Я впервые участвую в Саммите в качестве Президента. Но, несмотря на то, что сегодня саммит проходит в режиме онлайн, я уверен, что в ближайшее время мы получим возможность встретиться лицом к лицу», - сказал Садыр Жапаров, обращаясь к Елбасы Н. Назарбаеву.

Кроме того, он поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

«Я благодарен президентам двух стран за прием во время официального визита. Надеюсь, что в будущем у меня будет возможность встретиться с руководителями других тюркоязычных стран», - заключил С. Жапаров.


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