Садвакас Байгабулов стал и.о. главного санврача Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Исполняющим обязанности главного санитарного врача Алматы стал Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 5 января исполняю обязанности Главного государственного санитарного врача города Алматы», - ответил он.
По его словам, с 5 января Жандарбек Бекшин ушел на заслуженный отдых.
Отметим, что 24 декабря стало известно о том, что главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин покидает свой пост в связи с уходом на пенсию.
С 27 декабря по 4 января исполнение обязанностей было возложено на заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы К. Абдижаббарову.
Садвакас Байгабулов был назначен заместителем руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы 20 ноября 2020 года.
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