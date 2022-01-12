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Садвакас Байгабулов стал и.о. главного санврача Алматы

12 Января 2022 14:24
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Садвакас Байгабулов стал и.о. главного санврача Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Исполняющим обязанности главного санитарного врача Алматы стал Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 5 января исполняю обязанности Главного государственного санитарного врача города Алматы», - ответил он.

По его словам, с 5 января Жандарбек Бекшин ушел на заслуженный отдых.

Отметим, что 24 декабря стало известно о том, что главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин покидает свой пост в связи с уходом на пенсию.

С 27 декабря по 4 января исполнение обязанностей было возложено на заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы К. Абдижаббарову.

Садвакас Байгабулов был назначен заместителем руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы 20 ноября 2020 года.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Назначения  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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