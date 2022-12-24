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Садриддин Ахмедов вернулся на ринг четырьмя нокдаунами за раунд после долгого перерыва

24 Декабря 2022, 22:42
Садриддин Ахмедов вернулся на ринг четырьмя нокдаунами за раунд после долгого перерыва

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский непобежденный боксер Садриддин Ахмедов выступил на вечере профессионального бокса в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ахмедов провел бой с 40-летним боксером из ЮАР Нкулулеко Мхлонго по прозвищу «Бульдог». Этот поединок прошел в первом среднем весе и был рассчитан на десять раундов. Он завершился победой казахстанца, его соперник не вышел на второй раунд, до этого африканец четырежды побывал в нокдауне.

Таким образом, Садриддин Ахмедов одержал тринадцатую победу на профи-ринге, а Нкулулеко Мхлонго потерпел одиннадцатое поражение. Мхлонго был чемпионом ЮАР, а также владел второстепенным поясом WBF.

Садриддин Ахмедов последний свой бой провел против голландца Стивена Даньо в Мексике в январе прошлого года. Тогда на кону стояли три региональных чемпионских пояса – WBA Continental, NABF и WBC Francophone.

Главное фото и видео: Sports.kz

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