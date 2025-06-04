Садыр Жапаров заявил о возможной амнистии осужденного экс-президента Атамбаева

Президент Садыр Жапаров отметил, что, какое бы решение ни было принято, общество должно учиться подчиняться судебным инстанциям.

— Я всегда говорю: «Не вмешивайтесь в работу судов». Если считаете, что вынесенное решение незаконно, обращайтесь в вышестоящие инстанции. Пусть последнюю точку ставит Верховный суд. В последнее время вы сами видите, как проходят процессы: кого-то оправдывают, например, фигурантов по делу Кемпир-Абада перевели под домашний арест, дали пробацию. Значит, в ходе судебного разбирательства всё выясняется, и судьи принимают соответствующее решение. Мы не вмешивались в работу судов и в дальнейшем вмешиваться не будем.

Отвечая на вопрос о возможной корректировке судебного решения в отношении Атамбаева, Жапаров подчеркнул, что никто, включая его самого, не имеет права изменить решение суда. Однако он напомнил, что обладает правом на амнистию, и если будет подано соответствующее обращение, он может его рассмотреть.

— С момента событий в Кой-Таше прошло уже шесть лет. Всё это уже поостыло. Думаю, суд мог бы не быть таким суровым. Конечно, это не навязанное мнение, а моя личная гражданская точка зрения. Было бы лучше, если бы ограничились пробацией или штрафами. Но с другой стороны, в тех событиях погиб человек. Почти сотня людей получили ранения. Какое бы решение суда ни было — суровое или мягкое — оно принято в рамках закона. Мы обязаны его исполнять.

Напомним, бывшего президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева приговорили к лишению свободы на 11 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества и лишением государственных наград по событиям в Кой-Таше в августе 2019 года.