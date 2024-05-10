Садыр Жапаров назвал подделкой видео о тайном вывозе золота из Кыргызстана

Резонансное видео о якобы вывозе золота из страны прокомментировал президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью ИА «Кабар», передает агентство Kazinform.

В соцсетях утверждали, что кыргызское золото тайно вывозят за границу и причастен к этому старший брат президента - Сабыр Жапаров.

- Я усмехнулся, увидев это видео. Разве могут люди, ворующие золото и вывозящие его за границу, сами снимать такие видеоролики и распространять их в соцсетях? Сегодня в нашей стране не то, что тонну, даже грамм золота с государственных золотых приисков невозможно украсть, - ответил Садыр Жапаров.

По его словам, на всех золоторудных месторождениях, относящихся к правительству, и аффинажном заводе в Кара-Балте установлены видеокамеры. Видео снимается круглосуточно, записывается на компьютер.

Отвечая на вопрос касательно своих братьев и семьи, Садыр Жапаров отметил, что они не только не вывозят что-либо за границу, а, наоборот, из заграницы ввозят в страну.

- Я не знаю, как долго я буду президентом, это знает только Бог. Когда закончится мой президентский срок, и я буду покидать должность, не только я, но и каждый из моих родственников и детей даст отчет о том, сколько и откуда средств они привлекли в качестве инвестиций в нашу страну, какие учреждения они построили, сколько денег они вложили в какую отрасль, какую пользу они принесли кыргызскому народу и нашей стране, - подчеркнул он.

Президент КР привел в пример статданные по прибылям в сфере добычи золота. Так, чистая прибыль «Кыргызалтына» до 2020 года составляла лишь 340 миллионов сомов, а в 2023 году она достигла 12 миллиардов 600 миллионов сомов. Такие цифры не только в «Кыргызалтыне» и «Кумторе», прибыль увеличилась также в таможенной и налоговой системах, утверждает Садыр Жапаров.

С момента приобретения независимости до 2020 года национальные запасы достигали лишь 16 тонн. Сегодня национальный запас составляет 52 тонны. Это успех лишь за последние три года. К концу года эти цифры увеличатся, заверил Садыр Жапаров, призвав не доверять поддельным видео.