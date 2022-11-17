Сад в форме кода ALA появится в Алматы

17 Ноября 2022, 11:36

17 Ноября 2022, 11:36

Сад в форме кода ALA появится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы появится сад деревьев в форме международного кода ALA - международного кода города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественные деятели совместно с акиматом Алматы завтра, 18 ноября, завершат высадку зеленой достопримечательности - сада ALA. Буквы ALA будут видны из космоса и претендуют на мировой рекорд Гиннесса.

Автором проекта является общественный деятель, продюсер Даут Шайхисламов. Он заявил, что сад высажен так, чтобы буквы были видны пассажирам самолета во время посадки воздушных судов.

«Мы совершим попытку войти в мировую историю. Эта уникальная достопримечательность претендует на мировой рекорд Гиннесса как самое большое слово, высаженное из деревьев», - заявил автор проекта Даут Шайхисламов.

По его словам, буквы высажены на территории более 3 гектаров из 2,5 тысяч двухметровых хвойных деревьев - можжевельника.

«Деревья - это месседж будущим поколениям. Они будут расти десятки лет, формируя зеленые процессы и символизируя важнейшие человеческие ценности. Этой достопримечательностью мы делимся своей любовью к городу», - отметил автор проекта.

Сад расположен в Алатауском районе, восточнее улицы Момыш-улы, севернее ул. Монке би, в зеленой, санитарно-защитной зоне территории ТЭЦ-2.

Кадр из видео instagram.com/daut.shaikhislamov