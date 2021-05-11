SABA GROUP представили новый проект ЖК на Гагарина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Это один из первых проектов в рамках новых правил застройки города, передает МИА «Казинформ».

Строительная компания SABA Group за свой счет строит новый корпус здания школы. Также в проекте предусмотрены дошкольные учреждения с отдельной территорией.

ЖК «Комфорт Сити» - один из первых проектов, реализуемых в рамках новых правил застройки Алматы, но к программе реновации он не относится. Для его реализации используется участок в квадрате проспекта Гагарина, переулка Дружбы и улицы Тропинина. Помимо жилых строений, на участке площадью 4,3 га появится социальная инфраструктура, которая охватит все потребности местных жителей. Участок, согласно проекту детальной проектировки (ПДП), относится к категории Ж-6, что подразумевает строительство зданий от 12-ти этажей.

Земельный участок был куплен на аукционе у АО «Народного банка Казахстана» в начале 2020 года. До этого времени земля не использовалась более 10 лет, была в залоге у банков и на ней находились 12 частных домов, не выкупленных прежними владельцами имущества.

Больше 15 лет люди ждали инвестора, который мог бы выкупить их дома для строительства нового жилья. Всем собственникам, как отмечают в SABA Group, уже выплачены компенсации, готов план детальной планировки для строительства многоэтажного жилого комплекса.

«Изначальный проект предусматривал длинные сплошные здания, но, учитывая новые тенденции в строительстве, проект кардинально изменили. По рекомендации акимата и главного архитектора города на 30% сокращена плотность застройки, было решено отказаться от длинных сплошных зданий», - рассказал президент SABA Group Ержан Абдикадиров.

Сделано это для свободного движения воздушных потоков, что актуально для Алматы. Здания башенного типа хорошо пропускают и не задерживают воздушные потоки, а за счет высотности опускают верхние холодные потоки, тем самым увеличивая скорость ветра в нижней части строений.

Кроме того, строительство «башен» оставляет на дворовой территории больше места для наполнения. Так, во дворах уже размещены шесть футбольных полей, по территории жилого комплекса жители смогут кататься на велосипедах по велодорожкам. А для пеших прогулок предусмотрены отдельные дорожки общей протяженностью более 700 метров.

Особое внимание будет уделено озеленению территории, в рамках реализации проекта будет высажено около 1 000 различных деревьев и кустарников, а внутренний двор площадью 2,5 га станет парковой зоной. Кроме того, проект «Комфорт Сити» предусматривает и социально-бытовые объекты. Например, предполагается размещение медицинских учреждений, мест для занятий спортом, дошкольных учреждений, супермаркетов и торговых площадей для разных видов услуг.

«В рамках социальной ответственности мы взяли на себя обязательство построить новый корпус для школы №125, расположенной рядом со строящимся объектом. Корпус позволит принять до 600 новых учеников. Подписан меморандум с управлением образования города Алматы, разрабатывается проект. Корпус будет сдан в эксплуатацию до завершения строительства жилого комплекса», - пояснил глава SABA Group.

В рамках программы «Жасыл Алматы» застройщик займется высадкой зеленых насаждений - как на территории самого ЖК, так и в других районах города. На сегодня SABA Group уже высадили более 500 деревьев в Бостандыкском и Турксибском районах.