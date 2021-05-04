SABA GROUP представил новый проект новостройки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В историческом центре Алматы, на пересечении Тулебаева и Богенбай батыра, построят новый жилой дом, передает МИА «Казинформ».

Изначально часть жителей соседних домов осталась недовольна проектом, в частности, этажностью предусмотренных зданий, особенно на фоне озвученных ранее указаний Президента о запрете точечной застройки южной столицы. Потом началась пандемия, и о проекте ничего не было слышно почти год.

Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, компания-застройщик вернулась к вопросу. Проект кардинально пересмотрен, в нем учтено сохранение архитектурного облика исторического центра южной столицы, а также пожелания жителей. Благоустроенный двор с детской площадкой, высадка деревьев, замена кровли и канализации в подвалах, новые инженерные сети и ремонт в соседних домах. Такую работу проводит строительный холдинг SABA GROUP, в который входит компания-застройщик, считая нужным улучшать жилищные условия не только будущих клиентов, но и их ближайших соседей.

«Мы видим, как можно преобразить квартал, построить на месте свалки дом с современной инфраструктурой и комфортным благоустройством <...>. Социальная нагрузка, которую мы на себя берем, делает центральный район Алматы более благоустроенным, при том, что деньги налогоплательщиков на это тратиться не будут», - рассказал президент SABA GROUP Ержан Абдикадиров.

Изначально проектом предусматривалось два девятиэтажных дома, так как в компании ориентировались на соседнее девятиэтажное здание. Проект также предусматривал зеленую зону и места отдыха. Часть жителей девятиэтажного дома выступили против этажности. Их пожелания учли в SABA Group, и теперь планируют возвести один пятиэтажный дом вдоль улицы Тулебаева.

«Это решение принято с целью сохранить исторический облик района и расположить здание строго в соответствии с существующей застройкой, а также увеличить зону благоустройства. <...> Здание будет соответствовать соседним по архитектурному облику. По высотности оно будет соответствовать 5-6-этажным жилым домам, расположенным с восточной стороны улицы Тулебаева», - рассказал Абдикадиров.

Проект жилого дома включает в себя 40 квартир и большую парковку, которая решит проблему и жителей соседних домов. Вокруг дома будет высажено 100 деревьев, а на свободной от застройки дворовой территории будут расположены места отдыха, фонтан, футбольное поле, тренажеры и детские площадки.

Изменение проекта было позитивно воспринято жителями соседних домов, которые около 40 лет прожили рядом с пустырем.

«Что плохого, если инвестор хочет построить красивый, современный дом и даст нам, наконец, возможность жить в новом прекрасном дворе? Нам нужен спокойный и уютный двор, в котором будет комфортно жить», - говорит житель дома №112 по пр. Назарбаева Геннадий Гусынин.