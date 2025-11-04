«С5+1» может расшириться до «С5+3» — американский эксперт

— На Ваш взгляд, чего можно ожидать от встречи «С5+1»?

— Прежде всего, я думаю, что на саммите будет подчеркнута приоритетность не только Центральной Азии, но и Южного Кавказа. Возможно, в перспективе формат «С5+1» будет расширен до «С5+3» — с включением Азербайджана, Армении и Грузии, поскольку эти страны, как и государства Центральной Азии, играют ключевую роль в развитии Среднего коридора.

Во-вторых, ожидается признание жизненно важного значения региона для национальных интересов США и обеспечения безопасности цепочек поставок. Президент США, вероятно, выразит намерение укреплять связи с Центральной Азией в ближайшие три года, опираясь на опыт предыдущих администраций. Это будет не просто поддержание контактов, а конкретные шаги по развитию партнерства. Такой подход станет взаимовыгодным — укрепит экономику и политическое влияние стран Центральной Азии и позволит США расширить свои стратегические интересы.

Третий момент — это обсуждение роли Среднего коридора с точки зрения диверсификации транзитных маршрутов. Особое внимание будет уделено привлечению инвестиций не только из государственного, но и из частного сектора. Это позволит развивать «Диалог по критически важным минералам» в формате С5+1 и стимулировать экономический рост как Центральной Азии, так и Соединенных Штатов.

— Недавно Казахстан заключил с США крупную сделку по локомотивам на $4 млрд. Можно ли ожидать новых соглашений?

— США как никогда осознают важность инвестиций в железнодорожную инфраструктуру Казахстана и ее расширение к важным месторождениям полезных ископаемых и редкоземельных элементов. Это необходимо для обеспечения надежных экспортных маршрутов этих ресурсов. В ближайшие месяцы, по моим оценкам, мы можем ожидать появления американских инвестиций в отдельные горнодобывающие проекты.

В то же время в Вашингтоне понимают опасения Казахстана — ни одно государство не хочет превращаться исключительно в «сырьевой придаток». Поэтому США, вероятно, будут инвестировать и в другие направления — в технологический сектор, инновации и отрасли, не связанные напрямую с добычей полезных ископаемых.

— Какие секторы экономики Центральной Азии наиболее интересны для США?

— Сейчас можно выделить два приоритета. Во-первых, это разработка и переработка редкоземельных элементов и критически важных минералов. Во-вторых, развитие транспортной инфраструктуры — для упрощения экспорта ресурсов от мест добычи до крупных железнодорожных маршрутов и портов в Актау и Баку.

Кроме того, в будущем возможно подписание соглашений по упрощению таможенных процедур, что позволит сделать экспорт казахстанской продукции в США более прозрачным. Это также может привести к снижению тарифов на нестратегические товары — с 25% до 10%, и, возможно, к отмене поправки «Джексона-Вэника».

— Каковы, на Ваш взгляд, перспективы отмены поправки «Джексона-Вэника»?

— Это вопрос, который решается на уровне Конгресса. Было бы важно, если бы президент Дональд Трамп публично поддержал отмену этой устаревшей нормы. Однако решение остается за законодательной ветвью власти, а не исполнительной. Поэтому многое будет зависеть от позиции лидеров Конгресса, в частности представителей Республиканской партии, которые разделяют видение президента относительно Каспийского региона и необходимости пересмотра старых ограничений.

— Чтобы Вы пожелали участникам саммита «С5+1»?

— Что касается Соединенных Штатов, то я бы предложил разработать четкую стратегию взаимодействия с Центральной Азией и Южным Кавказом — с акцентом на инвестиции и безопасный транзит редкоземельных элементов, столь необходимых американской промышленности.

Казахстану же важно продемонстрировать широкий инвестиционный потенциал страны — не только в сфере природных ресурсов и транспортных коридоров, но и в таких областях, как технологии, сельское хозяйство и торговля нестратегическими товарами.

В целом, это должен быть многоэтапный процесс, отражающий возможности Казахстана не только как транзитной страны и экспортера сырья, но и как центра инновационного и технологического развития региона.

Ранее сообщалось о проведении встречи глав внешнеполитических ведомств США и стран Центральной Азии в рамках «C5+1» на Генассамблее ООН, в рамках которого была отмечена важность запуска диалога по важным полезным ископаемым, первого форума «B5+1» для делового партнерства и специальной сессии «C5+1» по правам инвалидов на Конференции ООН.