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С5+Сhina: Касым-Жомарт Токаев предложил размещать товары на казахстанских складах

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Мая 2023, 11:05
С5+Сhina: Касым-Жомарт Токаев предложил размещать товары на казахстанских складах Фото: t.me/aqorda_resmi

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Дополнительные возможности для роста взаимной торговли имеются в сфере электронной коммерции, где Китай является мировым лидером. Недавние повсеместные ограничения и локдауны показали чрезвычайную важность развития этой сферы. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом Саммите «Центральная Азия – Китай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как отметил Президент РК, китайские интернет-гиганты, например, «Alibaba Group» и «JD COM», имеют колоссальный опыт и потенциал в этой сфере. Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, Казахстан предлагает шире использовать крупнейшие маркетплейсы Китая для совместного продвижения продукции. Символично, что вчера Казахстан уже открыл Национальный павильон на платформе JD COM».

«В целом, с учетом перспектив увеличения взаимной торговли Казахстан активно ведет работу по созданию новых таможенных складов. В этой связи для логистического удобства предлагаем всем партнерам размещать свои товары на наших складах. Это позволит в разы сократить сроки доставки товаров потребителям из стран Центральной Азии в Китай и обратно. Эту работу можно синхронизировать с внедрением единой электронной торговой платформы «С5+Сhina», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Президент Казахстана   Акорда   Китай   Токаев Касым-Жомарт  
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