С жителями отдаленных сел Туркестанской области встретились заместители акима

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Туркестанской области Мейржан Мырзалиев встретился с малообеспеченными семьями, проживающими в селе Акниет Интымакского сельского округа Жетысайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Глава семьи, который зарабатывает на жизнь грузчиком, при встрече с заместителем главы региона сказал, что намерен изучить основы предпринимательства и начать свой бизнес с помощью государственного гранта.

«Мы должны поддерживать каждого гражданина, желающего изучить бизнес – курсы. Освоив азы предпринимательства, человек имеет возможность открыть свое дело и улучшить свое материальное положение. А мы постараемся поддержать в решении их финансовых вопросов. Главное, чтобы у человека была сила воли и действия», - сказал заместитель акима области Мейржан Мырзалиев.

В ходе рабочей поездки по Жетысайскому району, в рамках программы «Камкорлык», ряду семей были доставлены необходимые предметы быта, продукты питания.

Наряду с этим, в акимате Жетысайского района состоялся выездной координационный совет предпринимателей района. Цель встречи - ознакомиться с проделанной работой за прошлый год, планами на будущее в сферах предпринимательства и сельского хозяйства в данном сельском округе, рассмотреть пути решения имеющихся проблем. Участники координационного совета обсудили ряд мероприятий, реализуемых в рамках программы развития сферы «Простой экономики», инициированной Главой государства.

Так же заместитель акима области принял жителей Жетысайского района по личным вопросам. В основном люди обращались с вопросами по кредитованию, занятости, сферы сельского хозяйства, сельских дорог, газификации, предпринимательства, оказания качественной медицинской помощи и социальных выплат. Мейржан Мырзалиев внимательно выслушав все заявления граждан, поручил руководителям соответствующих управлений и отделов принять необходимые меры.