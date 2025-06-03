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    11:58, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    С запуска шинного завода в Сарани произведено более 300 тысяч единиц продукции

    С момента начала работы шинного завода в Сарани произведено более 300 тысяч автомобильных шин. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    С начала запуска шинного завода в Сарани произведено более 300 тысяч продукции
    Фото: Акорда

    — В текущем году выпущено порядка 200 тысяч шин. Сегодня на заводе производятся 37 типоразмеров шин для легковых автомобилей. В дальнейшем планируется внедрение более 100 новых типоразмеров. Мы намерены масштабировать производство, расширяя линейку и охватывая другие сегменты, — отметил Олжас Сапарбеков.

    Он также подчеркнул, что в планах стоит выход на экспортные рынки.

    — Что касается использования отечественного сырья, необходимо учитывать, что по ряду компонентов мы пока зависим от импортных поставок, — добавил вице-министр.

    Ранее первый вице-премьер Роман Скляр рассказал о потенциале промышленного развития моногородов Казахстана.

    Теги:
    Правительство РК Регионы Производство Карагандинская область
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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