С запуска шинного завода в Сарани произведено более 300 тысяч единиц продукции

— В текущем году выпущено порядка 200 тысяч шин. Сегодня на заводе производятся 37 типоразмеров шин для легковых автомобилей. В дальнейшем планируется внедрение более 100 новых типоразмеров. Мы намерены масштабировать производство, расширяя линейку и охватывая другие сегменты, — отметил Олжас Сапарбеков.

Он также подчеркнул, что в планах стоит выход на экспортные рынки.

— Что касается использования отечественного сырья, необходимо учитывать, что по ряду компонентов мы пока зависим от импортных поставок, — добавил вице-министр.

Ранее первый вице-премьер Роман Скляр рассказал о потенциале промышленного развития моногородов Казахстана.