С запуска шинного завода в Сарани произведено более 300 тысяч единиц продукции
С момента начала работы шинного завода в Сарани произведено более 300 тысяч автомобильных шин. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В текущем году выпущено порядка 200 тысяч шин. Сегодня на заводе производятся 37 типоразмеров шин для легковых автомобилей. В дальнейшем планируется внедрение более 100 новых типоразмеров. Мы намерены масштабировать производство, расширяя линейку и охватывая другие сегменты, — отметил Олжас Сапарбеков.
Он также подчеркнул, что в планах стоит выход на экспортные рынки.
— Что касается использования отечественного сырья, необходимо учитывать, что по ряду компонентов мы пока зависим от импортных поставок, — добавил вице-министр.
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