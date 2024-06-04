Миллион автошин выпустят в этом году в Сарани — Роман Скляр
Первый вице-премьер Роман Скляр в интервью Primeminister.kz рассказал о потенциале промышленного развития моногородов Казахстана, передает агентство Kazinform.
В Экибастузе группа компаний «Railways Systems KZ» ведет строительство седьмой линии производства самого современного оборудования в области железнодорожного машиностроения. До этого предприятие выпускало шесть видов продукции для железнодорожной отрасли.
В Сарани на базе бывшего завода резинотехнических изделий образовался целый ряд производств. Среди них и шинный завод, который уже начал выпускать продукцию в тестовом режиме. В Казахстане эта продукция не выпускалась с 2000 года. По словам первого вице-премьера, в июне будет дан старт начальному производству и уже в этом году в городе выпустят 1 млн шин.
— Экономику страны меняет не только развитие производства обрабатывающей промышленности, но и, что немаловажно, сами моногорода. Я неслучайно привел в пример Экибастуз. Сегодня там развивается крупнейший машиностроительный кластер и производится 72% продукции железнодорожного машиностроения. В июне начнет свою работу крупнейший ферросплавный завод недалеко от площадки ГРЭС-1. В городе Сарани на базе бывшего завода РТИ построили новые предприятия: шинный завод, QazTehna, где выпускают автобусы методом мелкоузловой сборки, завод по производству бытовой техники. Строится предприятие по производству прямошовных труб.
Можно увидеть, как обретает новую жизнь сам моногород, который уже таковым в принципе не является. Дома, которые ранее жители покинули, уже не пустуют, там проводится капитальный ремонт. В этом направлении Правительство будет продолжать работу. Увеличение доли местного содержания и привлечение инвестиций позволят нам создать высокопродуктивные высокооплачиваемые рабочие места для молодежи. Это — главная задача. Остальное все приложится: экспортный потенциал, импортозамещение, налоги в бюджет, создание сопутствующих рабочих мест. То есть это целый локомотив, который все за собой потянет, — отметил Роман Скляр.