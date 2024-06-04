Первый вице-премьер Роман Скляр в интервью Primeminister.kz рассказал о потенциале промышленного развития моногородов Казахстана, передает агентство Kazinform.

В Экибастузе группа компаний «Railways Systems KZ» ведет строительство седьмой линии производства самого современного оборудования в области железнодорожного машиностроения. До этого предприятие выпускало шесть видов продукции для железнодорожной отрасли.

В Сарани на базе бывшего завода резинотехнических изделий образовался целый ряд производств. Среди них и шинный завод, который уже начал выпускать продукцию в тестовом режиме. В Казахстане эта продукция не выпускалась с 2000 года. По словам первого вице-премьера, в июне будет дан старт начальному производству и уже в этом году в городе выпустят 1 млн шин.