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С января Счетный комитет будет публиковать результаты проверок госорганов

1 Января 2020 15:52
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С января Счетный комитет будет публиковать результаты проверок госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2020 года Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета начнет публиковать результаты аудита госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом на втором заседании Национального совета общественного доверия заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Высший орган финансового надзора ведет работу по выявлению финансовых нарушений неэффективного использования бюджетных средств. Однако до сих пор результаты этой работы не были достоянием широкой общественности», - сказал Глава государства.

«Поэтому мною было принято решение, что с января 2020 года Счетный комитет начнет публикацию основных результатов своих аудиторских мероприятий по проверяемым госорганам и организациям», - добавил Президент.

Напомним, второе заседание Национального совета общественного доверия под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось в Нур-Султане 20 декабря.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Другие государственные органы, Общество, Нацсовет-2019,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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