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вчера 20:14
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вчера 20:00
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С января Счетный комитет будет публиковать результаты проверок госорганов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2020 года Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета начнет публиковать результаты аудита госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Об этом на втором заседании Национального совета общественного доверия заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Высший орган финансового надзора ведет работу по выявлению финансовых нарушений неэффективного использования бюджетных средств. Однако до сих пор результаты этой работы не были достоянием широкой общественности», - сказал Глава государства.
«Поэтому мною было принято решение, что с января 2020 года Счетный комитет начнет публикацию основных результатов своих аудиторских мероприятий по проверяемым госорганам и организациям», - добавил Президент.
Напомним, второе заседание Национального совета общественного доверия под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось в Нур-Султане 20 декабря.
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