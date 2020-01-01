С января Счетный комитет будет публиковать результаты проверок госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2020 года Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета начнет публиковать результаты аудита госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на втором заседании Национального совета общественного доверия заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Высший орган финансового надзора ведет работу по выявлению финансовых нарушений неэффективного использования бюджетных средств. Однако до сих пор результаты этой работы не были достоянием широкой общественности», - сказал Глава государства.

«Поэтому мною было принято решение, что с января 2020 года Счетный комитет начнет публикацию основных результатов своих аудиторских мероприятий по проверяемым госорганам и организациям», - добавил Президент.

Напомним, второе заседание Национального совета общественного доверия под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось в Нур-Султане 20 декабря.