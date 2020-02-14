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С возможностями передовых мюнхенских компаний ознакомили Президента РК

14 Февраля 2020 19:35
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С возможностями передовых мюнхенских компаний ознакомили Президента РК

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления компаний «Reverse Logistics Systems GmbH» и «CCR Logistics Systems AG» Патриком Видеманом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности Глава государства рассказал немецким компаниям об инвестиционных возможностях Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителем компании «BayWa AG»

В ходе встречи Глава государства выразил заинтересованность в деятельности компаний.

В свою очередь Патрик Видеман сообщил о том, что были обсуждены возможности работы компаний в Казахстане. По его словам, необходимо изменить отношение населения к отходам и уделить большое внимание вопросу повторной переработки каждой вещи.

Отметим, немецкая компания «Reverse Logistics Systems GmbH» совместно с компанией «Atos» реализует проект по внедрению депозитно-возвратной системы (таромат) во многих странах мира. Депозитная (залоговая) система обращения одноразовой потребительской упаковки основана на экономическом стимулировании потребителя вернуть использованную тару. Приобретая товар в потребительской упаковке, покупатель платит за упаковку залог, а при возврате пустой упаковки сумма залога возвращается.

Залогово-возвратная система вносит серьезный вклад в экологизацию экономики и защиту окружающей среды, широко используется в таких странах, как ФРГ, США, Канада, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Литва и Эстония.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Германия,
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Автор:

Серик Сабеков

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