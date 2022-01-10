С уверенностью говорю о прямом участии террористов, зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Причинен огромный материальный ущерб, размер которого оценивает специальная правительственная комиссия. С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя», - сказал Глава государства.

По его словам, это практика международных террористов известного происхождения.

«Именно таким образом они заметают свои следы. На лицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса, с последующим захватом власти», - сказал Касым-Жомарт Токаев.