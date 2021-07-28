С университетом Аризоны намерены сотрудничать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанскую область прибыли спикер Конгресса штата Аризоны Рассел Бауэрс, президент университета Аризоны Роберт Робинс, старший вице-президент по академическим вопросам и проректор университета Лизл Фокс. Об этом рассказал глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети К.Аксакалов написал , что продолжаются переговоры с университетом Аризоны, рассматривается вопрос о передаче североказахстанского вуза под его управление. Впервые об этом намерении местные власти сообщили в мае этого года.

«Иностранные коллеги посетили важные образовательные объекты региона: СКУ имени М. Козыбаева, Назарбаев интеллектуальную школу и Дворец школьников «Digital Urpaq». Также гости побывали в музейном комплексе «Резиденция Абылай хана» и недавно открывшемся арт-центре «Qyzyljar». Эти места многое говорят о нашем культурном коде и, благодаря им, американские партнеры ближе познакомились с нашей историей и традициями. Далее делегация ознакомились с ходом строительства новой многопрофильной больницы, которую возводит иностранная компания YDA Group. … Рассматривается вопрос о переходе СКУ им. М. Козыбаева в доверительное управление Университету Аризона. Этот американский вуз входит в топ-100 лучших университетов мира. Также рассматриваем возможность получения нашими студентами двудипломного образования и обучения в американском университете», - написал К.Аксакалов.

Ранее глава региона заявлял , что Северо-Казахстанская область должна стать привлекательной для молодежи всего Казахстана.



