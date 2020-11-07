С социальными объектами для детей и инвалидов ознакомился Бакытжан Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочего объезда Алматы посетил объекты социального назначения, а также ознакомился с ходом благоустройства общественных пространств Бостандыкского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в сети Instagram Бакытжан Сагинтаев рассказал о проекте Ten Qogam, реализованном с целью поддержки горожан с ограниченными возможностями. Здесь помогают трудоустроиться посредством обучения новым специальностям или развития имеющихся профессиональных качеств. Проект реализован ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак». Другой проект — «Әуен әлемі» — направлен на развитие музыкальных способностей у детей. Их бесплатно обучают игре на домбре, гитаре и шаңқобыз.

Еще одним объектом посещения стал Международный институт последипломного образования, где организованы курсы повышения квалификации для медработников по международным стандартам. Здесь же открыта многофункциональная клиника.

«Ознакомился также с планами развития школы Tamos Education, цеха по пошиву национальной одежды и сувенирной продукции, ходом реализации проектов по благоустройству дворов, парков, скверов и пешеходных зон района. Эта работа ведется с учетом мнений и пожеланий горожан», — написал Бакытжан Сагинтаев.



