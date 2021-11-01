С семикратной отдачей вернулись затраты на ремонт в селе Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Строительно-ремонтные работы в сельской местности, осуществляемые по госпрограмме «Ауыл – Ел бесігі», дают результаты и в виде повышения инвестиционной привлекательности территорий. Так, например, в одном из сел Павлодарской области на 1 затраченный бюджетный тенге удалось привлечь 7 тенге частных инвестиций, передает МИА «Казинформ».

«В текущем году комплексно проведена модернизация села Кызылжар Иртышского района. Реализовано 7 проектов на сумму 377,7 млн тенге, предусматривающих реконструкцию здания под СДК, капитальный ремонт школы, средний ремонт внутрипоселковых дорог протяженностью 8,7 км, ремонт уличного освещения. В то же время были привлечены частные инвестиции в размере 2,8 млрд тенге на реализацию 4 проектов. На 1 бюджетный тенге приходится 7 тенге частных инвестиций», - сообщили в управлении экономики и бюджетного планирования Павлодарской области.

Как там пояснили, четыре частных проекта – это строительство четырех овощехранилищ вместимостью 12 тысяч тонн, реконструкция помещений для КРС, приобретение маточного поголовья и сельскохозяйственной техники.

Реализацию «Ауыл – Ел бесігі» в Павлодарской области проинспектировал заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр. Он побывал и в селе Кызылжар, где посетил дом культуры, открытый после реконструкции старого здания.

«Раньше нам приходилось арендовать небольшое помещение для занятий с детьми. Получив новое помещение, мы сможем начать новый прием детей. Уже открыли кружок домбры и класс хореографии. В будущем хотели бы, чтобы в Кызылжаре появился свой ансамбль», - поделилась художественный руководитель Татьяна Христовская.

В селе Приреченское Актогайского района Роман Скляр изучил качество капитального ремонта в общеобразовательной школе. За счет госпрограммы здесь привели в порядок кровлю, фасад здания, столовую, спортзал и другие внутренние помещения. Кроме того, в селе провели средний ремонт на пяти улицах.

В селе Новочерноярка Павлодарского района презентовали обновленный дом культуры, где благодаря модернизации на 240 мест в комфортных условиях будут заниматься воспитанники трех танцевальных кружков, вокальной группы и волонтерского клуба. Аналогичная работа проведена в библиотеке. Капремонт выполнили и в местной школе, где учится более 500 детей. Кроме того, в Новочерноярке заасфальтировали четыре улицы. В селе Заря того же района благодаря проекту «Ауыл – Ел бесігі» появилось полноразмерное футбольное поле. Здесь также отремонтировали дом культуры и школу.

«Наше учебное заведение построено в 1975 году, и с тех пор здесь не проводили капитальный ремонт внутренних помещений, - рассказала директор школы Гульжанар Жанкаринова. - Обновили систему освещения, входные двери в кабинетах, заменили полы. И дети, и их родители отметили, что теперь здесь стало намного светлее и уютнее».

Всего в 2021 году в Павлодарской области по «Ауыл – Ел бесігі» реализуются 70 проектов в 22 селах, где проживает более 25 тысяч человек.