С пятого января вход в ТРЦ Казахстана разрешат только с «зеленым» статусом Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось заключительное в этом году заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook официального представителя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержана Байтанаева.

«В работе совещания приняли участие представители государственных органов, руководители регионов и представители бизнеса. С докладом об эпидемиологической ситуации в стране выступил первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Марат Шоранов.

В ходе заседания было отмечено, что эпидситуация в стране стабильная, но штамм «омикрон» за месяц выявлен уже в 110 странах мира. По данным ВОЗ, скорость его передачи в пять раз выше, чем вариант «дельта».

Поэтому было одобрено предложение Минздрава по принятию дополнительных мер. В частности, уже с пятого января разрешить вход в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам, имеющим зеленый статус.

А в случае выявления штамма «омикрон» на территории Казахстана и ухудшения эпидситуации, такие же меры будут приняты и в отношении банков, отделений Казпочты, ЦОНов, спортивно-оздоровительных центров, СПА, бассейнов и т.д. При развитии пессимистичного сценария, межведомственной комиссией поручено МЦРИАП и НПП «Атамекен» совместно с АО «Казпочта» и банками второго уровня, заинтересованными государственными органами проработать механизмы обслуживания лиц, не имеющих зелёного статуса, в том числе посредством онлайн-обслуживания или надомного обслуживания.

Ералы Тугжанов, отметил, что прогноз эпидемиологической ситуации напрямую будет зависеть от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией. Согласно статистике, по уровню охвата ревакцинацией следующие регионы отстают по показателям - город Нур-Султан (17,2 %), Алматы (28,7 %), Шымкент (22,9 %), Алматинская (29,2 %), Атырауская (23,9 %), Мангистауская (31,1 %) и Туркестанская (24,8 %) области находятся ниже среднереспубликанского значения в 34,1%.

В этой связи, акиматам регионов совместно с Министерством здравоохранения заместитель Премьер-Министра поручил увеличить работу в данном направлении, в том числе по вакцинации членов олимпийской делегации. А также иммунизации целевых групп препаратом Pfizer», - написал Е. Байтанаев.