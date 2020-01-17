С помощью тополей хотят предупредить крен домов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тополя хотят высадить в алматинском микрорайоне Зердели-6, где недавно произошел крен дома. Об этом сообщил руководитель управления зеленой экономики города Ержан Сейтенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совсем отказаться от тополей невозможно. Тополь является единственным деревом, которое больше всех впитывает в себя углекислый газ и больше выделяет кислорода. Я бы наоборот хотел посадить его в микрорайонах Алатау, Саялы и Зердели, где у нас сейчас дома уже чуть-чуть наклоняются из-за того, что подземные воды поднимаются. А тополь - это то дерево, которое является насосом подземных вод, он поможет опустить подземные воды ниже», - сказал он.

На пресс-конференции о Законе «Об особом статусе города», он также отметил, что в ближайшие три года в городе планируется посадка более одного млн деревьев.

Напомним, в Алматы жители одного из домов микрорайона Зердели пожаловались, что их дом накренился. Позже после встречи с акимом города жителей этого дома переселили. Судьба дома будет известна после проведения необходимой экспертизы.