+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -7 °С
USD 377.75 EUR 421.27
RUB 6.13 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

С помощью тополей хотят предупредить крен домов в Алматы

17 Января 2020 13:11
Поделиться:
С помощью тополей хотят предупредить крен домов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Тополя хотят высадить в алматинском микрорайоне Зердели-6, где недавно произошел крен дома. Об этом сообщил руководитель управления зеленой экономики города Ержан Сейтенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Жесткие требования за незаконный снос деревьев появятся в Алматы
Павлодарцы смогут подарить именное дерево к 300-летию города 8 случаев падения деревьев зафиксировали в Алматы из-за снегопада Факты незаконной продажи молодых сосен выявили в Павлодаре

«Совсем отказаться от тополей невозможно. Тополь является единственным деревом, которое больше всех впитывает в себя углекислый газ и больше выделяет кислорода. Я бы наоборот хотел посадить его в микрорайонах Алатау, Саялы и Зердели, где у нас сейчас дома уже чуть-чуть наклоняются из-за того, что подземные воды поднимаются. А тополь - это то дерево, которое является насосом подземных вод, он поможет опустить подземные воды ниже», - сказал он.

На пресс-конференции о Законе «Об особом статусе города», он также отметил, что в ближайшие три года в городе планируется посадка более одного млн деревьев.

Напомним, в Алматы жители одного из домов микрорайона Зердели пожаловались, что их дом накренился. Позже после встречи с акимом города жителей этого дома переселили. Судьба дома будет известна после проведения необходимой экспертизы.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ЖКХ, Экология, Акимат,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив