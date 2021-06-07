С помощью микроводорослей намерены решить проблему запаха сероводорода в Петропавловске
Накопитель сточных вод, находящийся на балансе ТОО «Кызылжар су», считается основным источником неприятного запаха, который горожане чувствуют каждую весну. Буквально недавно вопрос обсуждали на общественной площадке «Кызылжар – адалдык аланы». На встрече были представители всех заинтересованных органов. Тогда же оптимальным способом устранения запаха назвали использование хлореллы – микроводоросли, которая «колонизирует» биопруд и поможет справиться с выделением сероводорода.
«Нами было рассмотрено много предложений от коммерческих и научных организаций, отправлены образцы ила из биопруда в Москву для изучения и возможной переработки. Изучали опыт коллег в нашей стране. И пришли к выводу о необходимости заключения договора с ТОО «Научно-технологический центр воды» на услуги по альголизации водоема-накопителя «Биопруд». Проект будет первым в нашей стране, наши специалисты третий год изучают его, выезжали в Российскую Федерацию, в город Пензу, знакомились с работой с системой очистки местной птицефабрики, работающей по такому принципу. Результаты неплохие. На днях заключаем договор, финансовые средства будем выделять за счет собственных средств. Проект рассчитан на два года и будем надеяться, что будущей весной мы уйдем от этой проблемы», - сообщил Ж.Султанов.Напомним, использовать хлореллу для очистки пруда североказахстанские ученые предлагали в прошлом году.