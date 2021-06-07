С помощью микроводорослей намерены решить проблему запаха сероводорода в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Решить многолетнюю проблему запаха сероводорода в Петропавловске намерены уже к следующей весне. Об этом на своей странице в социальной сети написал генеральный директор ТОО «Кызылжар су» Женис Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накопитель сточных вод, находящийся на балансе ТОО «Кызылжар су», считается основным источником неприятного запаха, который горожане чувствуют каждую весну. Буквально недавно вопрос обсуждали на общественной площадке «Кызылжар – адалдык аланы». На встрече были представители всех заинтересованных органов. Тогда же оптимальным способом устранения запаха назвали использование хлореллы – микроводоросли, которая «колонизирует» биопруд и поможет справиться с выделением сероводорода.

«Нами было рассмотрено много предложений от коммерческих и научных организаций, отправлены образцы ила из биопруда в Москву для изучения и возможной переработки. Изучали опыт коллег в нашей стране. И пришли к выводу о необходимости заключения договора с ТОО «Научно-технологический центр воды» на услуги по альголизации водоема-накопителя «Биопруд». Проект будет первым в нашей стране, наши специалисты третий год изучают его, выезжали в Российскую Федерацию, в город Пензу, знакомились с работой с системой очистки местной птицефабрики, работающей по такому принципу. Результаты неплохие. На днях заключаем договор, финансовые средства будем выделять за счет собственных средств. Проект рассчитан на два года и будем надеяться, что будущей весной мы уйдем от этой проблемы», - сообщил Ж.Султанов.