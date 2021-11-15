С помощью игрушечного пистолета ограбил дом житель Туркестанской области
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали мужчину, похитившего миллион тенге с помощью игрушечного пистолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
В дежурную часть Толебийского РОП поступило сообщение о разбойном нападении на дом одной местной жительницы. Со слов потерпевшей, к ней в дом проник неизвестный и, угрожая оружием, забрал миллион тенге и сотовый телефон. Общая сумма нанесенного ущерба, составила 1 100 000 тенге.
Полицейские Толебийского РОП задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в районный отдел для выяснения всех обстоятельств. Следствием установлено, что мужчина похитил миллион тенге и телефон, угрожая потерпевшей игрушечным пистолетом.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 УК «Разбой». Изъятые в качестве вещественных доказательств ценные вещи возвращены законной владелице. Подозреваемый арестован. Выясняется причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.
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