С подтопленных территорий Петропавловска продолжают откачку воды

Спасатели ДЧС Павлодарской, СКО, Акмолинской, Туркестанской, Костанайской, Абайской и Алматинской областей проводят в ночное время откачку воды с подтопленных территорий поселка Кожевенный г. Петропавловска, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Ранее сообщалось, что в подтопленных районах Петропавловска проводят обработку от насекомых и грызунов и устраняют последствия паводка на тех участках, где ушла вода.