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    02:42, 12 Май 2024 | GMT +6

    С подтопленных территорий Петропавловска продолжают откачку воды

    мчс
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    Спасатели ДЧС Павлодарской, СКО, Акмолинской, Туркестанской, Костанайской, Абайской и Алматинской областей проводят в ночное время откачку воды с подтопленных территорий поселка Кожевенный г. Петропавловска, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

     

    Ранее сообщалось, что в подтопленных районах Петропавловска проводят обработку от насекомых и грызунов и устраняют последствия паводка на тех участках, где ушла вода.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Наводнение Видео Паводки в Казахстане
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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