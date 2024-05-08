Обработку от насекомых и грызунов проводят в подтопленных районах Петропавловска

В Петропавловске устраняют последствия паводка на тех участках, где ушла вода, передает корреспондент агентства Kazinform.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства поделились кадрами проведения обработки микрорайона «Хромзавод».

По информации ведомства, работы по устранению последствий паводка проводятся в три этапа: дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Сейчас проводится дезинсекция от кровососущих насекомых. Рабочая бригада использует парагенераторы горячего тумана, опрыскиватели.

Все подтопленные районы города планируют обработать до конца мая.

Ранее аким области Гауез Нурмухамбетов сообщал на своей странице о том, что к работе приступили механизированные бригады. В Подгоре работают бригады из районов им. Г. Мусрепова, Тайыншинского и Айыртауского, в поселке Кожевенный — из Шал акына, Жамбылского и Есильского районов. Всего задействованы 50 мотопомп.