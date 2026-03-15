С песнями и ярмарками: жители Карагандинской области активно приходят на участки

В городах и районах Карагандинской области на избирательных участках с самого утра царит праздничная и оживленная атмосфера. Жители региона активно приходят на голосование, многие — целыми семьями, демонстрируя высокую гражданскую ответственность и интерес к происходящему событию.

Для избирателей подготовлена насыщенная культурная программа. На некоторых участках проходят концерты с участием местных творческих коллективов, звучат народные песни, исполняются танцевальные номера. Музыкальные выступления создают особое настроение и привлекают внимание жителей, которые с удовольствием поддерживают артистов аплодисментами.

Неотъемлемой частью дня стали и ярмарки, организованные рядом с избирательными участками. Здесь жители могут познакомиться с продукцией местных предпринимателей и мастеров, приобрести изделия народных ремесленников, а также продукцию региональных производителей. Такие площадки одновременно поддерживают малый бизнес и придают мероприятию атмосферу народного праздника.

Особое внимание привлекают сами избиратели: многие приходят на участки в праздничных и национальных нарядах. Это подчеркивает уважение к традициям и важность происходящего события. Люди общаются друг с другом, фотографируются, делятся впечатлениями и поддерживают выступающих артистов.

В целом по области отмечается высокая активность населения, а атмосфера на участках остается теплой, доброжелательной и объединяющей для жителей региона.

По данным на 14:00, в целом по стране бюллетени получили 6 471 378 граждан, что составляет 51,93% от числа включенных в списки для голосования. В Карагандинской области явка на этот момент достигла 57,32%.

