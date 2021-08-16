С олимпийским призером Елдосом Сметовым мечтают встретиться юные жамбылские спортсмены

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В День спорта олимпийца Елдоса Сметова поздравили жамбылские юные спортсмены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жамбылский спортсмен Елдос Сметов на Олимпиаде-2020 в Токио принес первую олимпийскую медаль в копилку сборной Казахстана.

В честь Дня спорта поклонники олимпийского призера Елдоса Сметова – учащиеся таразских школ №1 и №8 - записали видеопоздравление. Алихан Билубаев и Айсултан Каримкул поздравили казахстанского спортсмена с полученной в сложной борьбе призовой медалью и выразили надежду встретиться, сделать совместное селфи и получить автограф именитого дзюдоиста.

Ребята учатся еще в начальной школе, и в то же время активно занимаются различными видами спорта - акробатика, настольный теннис, вольная борьба, кудо.

«Наши мальчишки – настоящие фанаты спорта и поклонники Елдоса Сметова, - рассказала мама Айсултана Каримкула Гулсара Мухтаркулов. – Несмотря на столь юный возраст, они активно следили за развитием событий на Олимпиаде в Токио, с замиранием сердца смотрели выступления Елдоса Сметова, болели за нашего спортсмена, радовались его победам. Радовались тому, что наш казахстанский спортсмен, наш земляк прославил свой родной город Тараз, И сами мечтают быть такими спортсменами, прославлять свою страну Казахстан».





Напомним, воспитанник жамбылского спорта, мастер спорта Республики Казахстан международного класса, Елдос Сметов является серебряным призером Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, где доказал, что его предыдущие победы, в частности успех на чемпионате мира-2015 в Астане, неслучайны. С 2010 года жамбылский спортсмен успел завоевать золотую и бронзовую медали чемпионата мира среди молодёжи (2010, 2011 годы). В 2013 году - бронза на чемпионате Азии в Бангкоке, серебро на этапе Гран-при в Самсуне и этапе Кубка Европы в Тбилиси, золото на открытом Кубке Европы по дзюдо в Варшаве, в 2014 – золото на Азиатских Играх в Инчхоне.

В Токио-2020 состоялся поединок за бронзовую награду Олимпийских игр. Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. В полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато. По словам Елдоса, он боролся за «золото».

Победа дзюдоиста Елдоса Сметова в финальной схватке за третье место принесла Казахстану первую медаль Олимпиады в Токио. Жамбылский спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 кг, в сложном поединке одолел Торнике Чакадуа из Нидерландов.



