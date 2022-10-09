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    22:00, 08 Октябрь 2022 | GMT +6

    С огнем борются в двух районах Абайской области

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Возгорание произошло в двух районах Абайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС РК Руслана Иманкулова.

    По его информации, с 14 часов в Жарминском районе, в 30 км от села Корыкшар, на открытой территории произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 60 га. Угрозы населенным пунктам нет. Задействованы 11 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС, 60 человек и 21 единица техники местных исполнительных органов, 7 человек и единица техники лесхоза. Тушение продолжается.

    В Бескарагайском районе ориентировочно между 15 и 16 часами в 20 км от села Жетижар на участке «Муздыкудык» на открытой территории произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 45 га. Угрозы населенным пунктам нет. Задействованы 6 человек и одна единица техники ДЧС, 3 человека и 1 единица техники местных исполнительных органов , 23 человека и 10 единиц техники лесхозов.

    В Бескарагайском районе задействованными силами достигнута локализация возгорания в 20 часов 47 минут. Усилиями пожарных, местных исполнительных органов, лесхозов не допущено дальнейшее распространение огня, так как недалеко находится сосновый ленточный бор.

    Из-за условий в местности, в лесостепной зоне зачастую в этом районе приходится тушить пожары практически вручную. Да и состояние техники в лесхозах оставляет желать лучшего. Она можно сказать, что не обновлялась десятки лет. Локализация огня еще не означает его ликвидацию. После локализации на месте лесных и степных пожаров почти сутки остаются дежурные, чтобы убедиться, что огонь окончательно ликвидирован.


    Теги:
    Пожар Абайская область МЧС Происшествия, ЧС
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