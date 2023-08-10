С образцами русской литературы Абая познакомил младший брат – замдиректора музея в Семее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника – музея Абая «Жидебай-Бөрілі» Мейрамгуль Кайрамбаева в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала о развитии музея и о наиболее интересных фактах биографии великого казахского поэта.



- Мейрамгуль, какие мало распространенные факты о жизни великого поэта Вы бы могли рассказать?

- Есть факт, что младший брат Абая Халиолла учился в Омском кадетском корпусе. И, в первую очередь именно он познакомил Абая с образцами русской литературы. К сожалению, Халиолла умер в очень раннем возрасте – в 27 лет, после того, как отучился в Омском кадетском корпусе, и начал работать. После его похорон все разбирали вещи умершего, и Абай взял себе книги брата. Именно этим книгам мы посвящаем выставку, которая проходит у нас. В нашем музее хранится очень много книг, это 252 книги из медресе, где учился Абай – они были найдены на чердаке здания в 40-ые годы ХХ века. Кроме того, у нас более тысячи книг, дореволюционных российских изданий - это собрания Пушкина, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Толстого. Также есть произведения западных авторов в русском переводе.

Еще один факт – мало, кто знает, что еще при жизни Абая о нем писал американский журналист и путешественник Джордж Кеннан издал книгу «Сибирь и система ссылки». В 1885 году он с разрешения российских властей выехал в Сибирь, чтобы познакомиться с жизнью сосланных в ссылку. И одной из точек его путешествия стал наш город, и он поразился тому, что на тот момент в Семее уже была публичная библиотека с очень неплохим фондом, где, по его словам, было более 4 тысяч книг, и что «даже киргизы пользуются ею». Ему рассказали, что киргиз Абай Кунанбаев читает таких авторов, как Бокль, Спенсер, Дрепер, и знает разницу между индукцией и дедукцией. Об этом факте он написал в своей книге.





- Музей является одной из главных достопримечательностей города и местом паломничества для туристов-этнографов. Тем не менее, есть ли идеи/планы, как можно еще более улучшить культурное заведение?

- У нас очень благодатный край для туристов. Здесь много сакральных мест, объектов, связанных с великими личностями казахского народа. Отдельно хочу сказать о Доме-музее Абая в Жидебае – это сакральное место, куда хотя бы раз в жизни обязан приехать каждый казахстанец. Сфера туризма у нас только становится на ноги. Но мы, как объекты туризма, можем встречать наших гостей. В прошлом году, в один из воскресных дней туда приехало 28 автобусов, Жидебай сразу посетили более 1 тысячи человек. Это говорит о том, что сейчас интерес к внутреннему туризму очень большой. Конечно, инфраструктуры не хватает, нужно сделать все для того, чтобы к нам приезжало еще больше туристов. Много планов, которые, думаю, постепенно осуществятся. В целом, нам нужна поддержка всех наших сограждан, как акимата, так и простых жителей. Есть нехватка транспорта, туристических услуг. У нас очень мало турфирм, которые занимаются внутренним туризмом, не хватает гидов. Все это создает некоторые барьеры, но мы над этим работаем. В этом году мы провели семинар-обучение для гидов по маршруту Семей- Жидебай. Маршрут следующий: наш городской музей, Бөрілі, Жидебай. Мы обучили 30 человек из нашего города основам профессии гида-экскурсовода. Обучение проводила председатель Ассоциации гидов Салтанат Акзамовна Абжанова. Два дня на базе музея проходили теоретические занятия: как должен вести себя экскурсовод, что важно рассказать, как сидеть, вставать и разговаривать. На третий день у нас было практическое занятие, мы на автобусе выехали из Семея в Жидебай, и наши гиды обучились этому всему уже на практике.

Сейчас головной музей в Семее, обновленная экспозиция которого открылась в 2020 году, Дом-музей Абая в Жидебае, Дом-музей Ауэзова в Бөрілі – все эти музеи оснащены аудиогидами на трех языках. В каждом зале стоят информационные стенды на трех языках. Кроме того, в головном музее есть QR-коды – посетитель музея может скачать приложение Easy travel, и сканируя данные коды, получить информацию, если он не прибегнул к помощи экскурсовода. Хотя живого гида, конечно, никакой краткой информацией не заменишь. Поэтому, я советую нашим посетителям всегда обращаться к помощи экскурсоводов. Безусловно, мы будем совершенствоваться и в дальнейшем, для этого мы и работаем.

- Сколько средств выделяется на содержание музея? Хватает ли их?

- Сейчас я не смогу точно сказать, сколько именно средств выделяется, но знаю, что финансирование идет на фонд заработной платы и содержание наших зданий. У нас очень большая структура, где много музеев, отдельно расположенных в разных районах области – в Абайском районе, Урджарском районе, в Семее. Кроме музея в Семее, остальные объекты отапливаются вручную, то есть нет централизованного отопления. Поэтому большая часть наших сотрудников – это технический персонал, которые обслуживают эти здания. Все ограничения по финансированию были связаны с ковидными мероприятиями, бюджет был урезан. Но я надеюсь, что в будущем мы будем делать бюджетные заявки, запрашивать суммы на дальнейшее наше совершенствование, на научные конференции. Но мы и сейчас не сидим на месте – находим спонсоров, издаем книги, создаем новые экспозиции. В этом году своими силами, при помощи спонсоров, мы создали новую экспозицию Музея «Алаш арыстары и Мухтар Ауэзов», где сделали капитальный ремонт, и сейчас экспозиция работает. Много делается со стороны государства, на зарплаты сотрудникам хватает, но у нас еще есть планы развития.

- Какой штат в музее?

- На сегодняшний день у нас в штате 97 единиц, большая часть из которых - это технический персонал. Творческий состав у нас небольшой, но потенциал хороший, сотрудники квалифицированные, все люди – это патриоты музейного дела. Люди, которые попадают к нам случайно, обычно долго не задерживаются. Конечно, зарплата у нас не такая большая, это всегда было характерно для сферы культуры. Но с каждым годом в течение трех лет будет прибавка зарплаты, а самая главное - у нас очень интересная работа!

- Спасибо за беседу!



