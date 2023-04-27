С новыми технологиями в сельском хозяйстве ознакомились участники международного инвестфорума в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Международный инвестиционный форум «Zhambyl Investment and Economic Forum-2023», проходящий в Жамбылской области, охватывает различные аспекты развития агропромышленного комплекса. В рамках сельскохозяйственного направления форума гости посетили ряд аграрных объектов и приняли участие в семинаре-совещании, в ходе которого обсудили перспективы развития отечественного сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До начала семинара-совещания делегация во главе с вице-министром сельского хозяйства РК Абилхайыром Тамабеком, а также заместителем акима Жамбылской области Канатбеком Мадибеком, посетила тепличный комплекс ТОО «GreenwiII» в Кордайском районе. Далее делегация ознакомилась с технологией дождевального орошения ТОО «Мыхан Орда» в Меркенском районе, работой на клубничных полях товарищества «Жеміс-жидек» и цеха по производству продукции «Тау кымыз» фермерского хозяйства «Ар-Ас».

Тепличный комплекс товарищества «GreenwiII» в Кордайском районе запущен в 2015 году по южнокорейской технологии. Общая стоимость проекта составляет 2,3 млрд тенге. В теплице площадью 4 гектара на гидропонике выращивают помидоры и огурцы - до 700 - 800 тонн с гектара, а также салат, собирая по 60 тонн продукции в год. Здесь на постоянной основе работают 40 человек.

В фермерском хозяйстве «Мыхан Орда» на 792 га пашни внедряется технология кругового дождевания. Общая стоимость проекта, который реализуется за счет собственных средств агроформирования, составляет 228,4 млн тенге. Сахарная свекла была посеяна на 400 га, на 392 га – люцерна. На полях установлено 19 дождевальных агрегатов турецкой компании «Atlantis». Ниязалы Бейсенбаев, представитель компании Atlantis в Казахстане, рассказал об эффективности дождевального орошения и способах приобретения устройства.

Товарищество «Жеміс - жидек» в этом году на 10 гектарах высадило клубнику сорта «Альбион». Общая стоимость проекта, который реализуется при инженерном сопровождении польской компании «Arno Group», составляет 90 млн тенге. В товариществе, которое планирует выращивать до 200 тонн продукции в год, создано 50 рабочих мест. Собранный урожай планируется перерабатывать в клубничное варенье без сахара, фруктово-ягодную кашу и сок для детей. Глава товарищества Батыржан Кожабай рассказал о сотрудничестве с польской компанией и поделился планами на будущее, отметив, что до 2026 года планирует расширить производство и создать до 500 новых рабочих мест.

С 1998 года крестьянское хозяйство «Ар-Ас» разводит породистых лошадей и выпускает кумыс под брендом «Тау қымызы». В 2022 году было произведено 125 тонн этого напитка. В хозяйстве содержатся 400 кобылиц, из которых 200 – дойные. Постоянной работой обеспечено 30 человек.

В рамках форума на поле крестьянского хозяйства «Мыхан Орда» состоялся семинар-совещание по развитию сельского хозяйства, в котором приняли участие представители Таласской области и Министерства сельского хозяйства Республики Кыргызстан, а также крупных компаний, хозяйственники, специалисты научно-исследовательских институтов Китая, Южной Кореи, Турции.

Одной из основных отраслей экономики жамбылского региона является сельское хозяйство. В области реализуются совместные сельскохозяйственные проекты с рядом иностранных компаний. Аграриям оказывается значительная государственная поддержка, отметили в ходе совещания. Фермеры и инвесторы смогли обратиться со своими проблемами, вопросами к присутствовавшим на семинаре-совещании представителям отраслевых министерств и местных органов власти.

Как сообщалось, Международный инвестиционный форум «Zhambyl Investment and Economic Forum-2023» в Таразе должен стать площадкой для установления деловых контактов, изучения потенциальных инвестиционных возможностей с зарубежными и республиканскими предприятиями и организациями. Участниками «ZHEIF-2023» стали представители ведущих международных и отечественных компаний, инвесторы, эксперты и лидеры мнений, а также представители отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний.