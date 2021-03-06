С нерадивыми застройщиками будем расторгать договоры - аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства ряда объектов социального доступного жилья в районе Есиль, передает МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы в текущем году также построить рекордное количество льготных квартир, задел начали готовить ещё в прошлом году. В этом же районе, где будут расположены ряд социальных домов, ведется строительство школы на 2 тыс. мест, в две смены это позволит создать дополнительно 4 тыс. ученических мест», - написал аким города в Instagram.

Глава города также поручил не снижать темпы строительства, уделять особое внимание качеству домов и объектов образования.

«С нерадивыми застройщиками будем расторгать договоры. А сами стройкомпании будем вносить в черный список», - написал Алтай Кульгинов.

Всего в текущем году планируется построить порядка 10 тыс. льготных квартир. К примеру, по словам акима, в 2018 году было построено 1100 квартир, в 2019 году – 2900 льготных квартир, в 2020 году свыше 7 тыс. социальных квартир.

«По поручению Главы государства на системной основе увеличиваем объем строительства льготного доступного жилья. Что касается строительства школ, то в текущем году создадим 40 тысяч ученических мест. Это в 2 раза больше мест, чем в 2020 году, и в 4 раза больше, чем в 2019 году. При строительстве учебных заведений переходим на строительство крупногабаритных школ. Кроме того, в рамках Комплексного плана на 5-летний период планируем построить 50 госшкол. В строительстве объектов образования также привлекаем частные инвестиции», - заключил А. Кульгинов.