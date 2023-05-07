С наступающим Днем Победы поздравил ветеранов аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проживают 13 участников Великой Отечественной войны. Шесть из них стали участниками торжественного приема главы региона Ермаганбета Булекпаева ко Дню Победы. Самому младшему из них 96 лет, самому старшему 100. Остальных, кто не может выйти из дома, поздравят лично, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На торжество также пригласили тружеников тыла, блокадников Ленинграда и бывших узников концлагерей.

Из Нуринского района приехала Тумар Искакова. Вдове участника Великой Отечественной войны 106 лет. Она в раннем возрасте познала тяжёлый крестьянский труд. Во время войны вместе с односельчанами собирала посылки на фронт, вязала для солдат носки и теплые вещи.

Ветеранов встречали под музыку военного духового оркестра. Воспитанники республиканской военной школы имени Т. Бегельдинова организовали почетный караул. В холле - выставку музейных экспонатов и военного оборудования.

«Сердечно поздравляю вас с наступающим Днём Победы! Это особенный день памяти в истории нашей страны. Это день преклонения перед подвигом наших героев – дедов и отцов, бабушек и матерей. Мы всегда будем помнить, какой огромной ценой была завоевана эта Победа. Благодаря вашему беспримерному мужеству и несгибаемому духу, стойкости и самоотверженности мы живем в мирной стране. Низкий вам поклон и глубочайшая признательность за все, что вы сделали для нашей страны и всего человечества. Искренне желаем вам и вашим родным и близким доброго здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия», – обратился к ветеранам Ермаганбет Булекпаев.

Председатель Совета ветеранов Карагандинской области Оралды Торегожин поздравил героев торжества. Он вручил нагрудные знаки «Почетный ветеран Карагандинской области» двум участникам Великой Отечественной войны – Григорию Петровичу Степенко и Анне Никоноровне Котовой.

«Я вас всех уважаю и люблю! Если бы хватило моих рук, всех бы вас обнял. Нынешнему поколению желаю никогда не знать ужасов и тягот войны. Земля – это не шар, это хрустальная ваза. Берегите мир на земле! Будем жить дружно в нашей многонациональной стране», – пожелал всем мира и добра Григорий Степенко.

Бата дал труженик тыла Азимбек Каримов из Каркаралинска. Его отца в 1942 году забрали на фронт. А сам он мальчишкой работал в поле и ухаживал за скотом.

Здоровья и долголетия всем пожелала Тумар-апа.

«Несмотря на то, что утром неважно себя чувствовала, нашла силы собраться и приехать сюда почти за 200 километров. Рада увидеть этот праздник своими глазами. Спасибо за оказываемое нам уважение и почтение», – отметила труженица тыла.

Ветераны поделились своими воспоминаниями.

На праздничном концерте выступили профессиональные артисты и детские коллективы художественной самодеятельности. Прозвучали любимые песни военных лет.