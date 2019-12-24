С начала зимы из столицы вывезли более миллиона кубометров снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала зимы из столицы вывезли более миллиона кубометров снега . Об этом сообщил заместитель акима города Нур-Султан Алтынбек Кайсагалиев во время осмотра работ коммунальных служб по очистке города от снега и наледи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Замакима рассказал о количестве подрядных организаций, занимающихся очисткой городских улиц от снега.

«В настоящее время 30% снегоуборочных работ проводит ТОО «Астана Тазалық». Кроме того, в городе работают 65 частных подрядных компаний. На сегодня вывезено более 1 млн кубометров снега», - проинформировал Алтынбек Кайсагалиев.

Он отметил, что для борьбы с гололедом используются реагенты и песчано-солевые смеси. Но перед проведением этих работ определяются наиболее важные места.





«В первую очередь мы обеспечиваем очистку от снега пешеходных и дорожных покрытий, беспрепятственный проезд транспортных потоков. После этого, от снега очищают территорию социальных объектов, тротуары, подъездные пути, а также школы и детские сады. Работа ведется в три смены. Сегодня задействовано 900 единиц специализированной техники. Минувшей ночью на уборку снега вышли 200 дорожных рабочих. Ночная смена начинается в 21:00 и продолжается до 05:00. Отмечу, что в ночь выходит меньше рабочих, чем в дневное время. Днем снег убирают около 1500 человек, используются более 1 000 единиц спецтехники. Собранный снег вывозится на специальные полигоны. У каждого района города есть свой полигон», - сообщил Алтынбек Кайсагалиев.





Заместитель акима выразил мнение и по поводу жалоб горожан на очистку от снега внутридворовых территорий.

«Обслуживающие компании, КСК должны контролировать уборку внутридворовой территории от снега. На расстоянии 5 метров от дома снег они должны убирать сами. С организаций, которые не работают на должном уровне, взыскиваются штрафы. Надо сказать, есть компании, которые халатно относятся к этой работе. Сейчас мы с ними работаем. Также активность должно проявить и население, которому следует требовать проведения уборочных работ. Потому что обслуживающим компаниям за работу жители платят деньги», - подчеркнул он.



