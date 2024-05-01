С начала паводков на дорогах в РК было 168 случаев переливов воды

По данным «Казавтожол», с начала паводков в Казахстане зафиксировано 168 случаев переливов в 12 областях на дорогах республиканского значения. Сохраняется ограничение движения на шести трассах в Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам председателя правления «Казавтожол» Дархана Иманашева, сотрудники компании активно принимают участие в противопаводковых мероприятиях. Задействовано около 700 единиц техники и предоставлены все необходимые инертные материалы.

— 95% фактов перелива наблюдаются на участках автодорог, которые сданы в эксплуатацию в 60-70 годах прошлого века. В рамках ремонтных работ, все данные недочеты будут предусмотрены и устранены, — заявил Дархан Иманашев в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз!»

Ранее в Западно-Казахстанской области паводком размыло участок автодороги Барбастау — Акжайык — Индер.



