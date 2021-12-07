С начала года высажено 130 миллионов саженцев деревьев – Алия Шалабекова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года высажено 130 млн деревьев. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В 2020 году в Послании народу Казахстана Президентом поручено в течение пяти лет высадить два миллиарда деревьев в лесном фонде. Акиматами утверждены комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021-2025 годы. Более полутора миллиардов деревьев будет посажено силами местных исполнительных органов, 251 млн деревьев - силами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов на территории национальных парков и природных резерватов, также предусматривается посадка 210 млн штук деревьев силами природопользователей и иных инициативных групп», – сказала А.Шалабекова.
По ее словам, около 70% высаживаемых деревьев – это саксаул и сосна, оставшиеся – береза, вяз, клен, плодовые деревья. Значительная часть посадок и посева леса предусматривается на деградированных и пустынных землях Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях путем создания саксауловых насаждений, всего в количестве 700 млн штук. Мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению, в том числе объемы посадок леса по областям запланированы в соответствии с научными рекомендациями и лесоводственными требованиями.
Вице-министр также отметила, что план текущего года выполнен полностью, деревья высажены на площади около 62 тысячи га в количестве 130 млн штук. В этом году для выполнения запланированных работ выделено финансирование в размере 12 млрд тенге. В том числе из республиканского ююджета – 4,6 млрд тенге и из местных бюджетов – 7,4 млрд тенге.
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