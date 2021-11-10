С начала года в Туркестанской области изъято около 5,5 тонн наркотиков
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области с начала года зарегистрировано 170 преступлений, связанных с наркотиками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
За 10 месяцев 2021 года полицейскими области из незаконного оборота изъято около 5,5 тонн наркотических средств. Выявлено 170 преступлений и 175 проступков, связанных с наркотиками. Из них, 47 фактов сбыта наркотических средств, 23 - хранения наркотиков в особо крупном размере, 36 контрабанды и 4 случая пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, а также 60 фактов посева наркосодержащих растений. Кроме того, стражи порядка уничтожили более 300 граффити-надписей с рекламой наркотических средств.
В целях пресечения и профилактики фактов хранения, реализации и потребления наркотиков среди молодежи, полицейскими совместно с представителями Управления общественного здоровья организованы около 20 мероприятий в развлекательных заведениях и ночных клубах, расположенных на территории области.
- Номера сall-центров по вопросам эксплуатации авто с иностранной регистрацией
- Вопросы внедрения института «параллельных финансовых расследований» обсудили в АФМ
- В Костанае для владельцев авто с росcийскими номерами запущен call-центр
- В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
- Мошенник обещал трудоустроить бейнеусцев на Тенгизское месторождение
- Штрафы на 700 тысяч тенге набрал в Павлодаре водитель авто с российскими номерами
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана