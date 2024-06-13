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    21:22, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    С начала года в Казахстане предотвращен 1 теракт, осуждены за экстремизм 26 лиц - КНБ

    заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан
    Фото: КНБ РК

    КНБ с начала текущего года в Казахстане предотвращен 1 теракт, осуждено за террористическую и экстремистскую деятельность 26 лиц. Об этом сообщили на заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан, состоявшегося 12 июня под руководством председателя КНБ Е.Сагимбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Кроме того, как отметили в ходе заседания, с начала года не допущен въезд в страну 151 иностранного гражданина, причастного к экстремизму и терроризму. За ввоз в республику запрещённой религиозной литературы привлечены к ответственности 19 иностранцев.

    Также проведено 356 антитеррористических учебных мероприятий.

    Силами МВД и КНБ осуществлено более 3 тысяч проверок объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе мест массового скопления людей.

    Участниками заседания рассмотрены вопросы устранения угроз проникновения иностранных радикалов, профилактики экстремизма и терроризма, а также антитеррористической защищенности уязвимых объектов.

    Руководители министерств культуры и информации, туризма и спорта, просвещения и ряда регионов доложили о ходе реализации поставленных задач в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

    На заседании обсуждены меры усиления взаимодействия государственных органов в рамках обеспечения безопасности важных общественно-политических мероприятий в стране.

    По итогам заседания приняты конкретные решения, направленные на дальнейшее совершенствование общегосударственной системы противодействия экстремизму и терроризму.

    Теги:
    Терроризм Экстремизм Борьба с преступностью КНБ Безопасность
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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