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    13:09, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    С начала года количество уголовных правонарушений снизилось на 5,9% — Олжас Бектенов

    Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на предложение депутатов Сената о разработке национального комплексного плана по профилактике хулиганства и мелкого хулиганства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Олжас Бектенов
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — В рамках профилактики правонарушений приоритетным направлением считается выявление фактов, нарушающих общественный порядок и посягающих на нравственные устои общества (мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков, нарушение тишины и т. д.) с последующим принятием мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. Принятые меры позволили предотвратить более 16,7% административных правонарушений — с 5,5 млн до 6,6 млн случаев, в том числе 337,3 тыс. нарушений общественного порядка (в 2024 году — 323 тыс.), — сообщил Премьер-министр.

    По его данным, с начала текущего года удалось снизить общее количество уголовных правонарушений на 5,9% (с 52 774 до 49 667), краж — на 24% (с 13 190 до 9 578), хулиганств — на 26% (с 709 до 526), преступлений в общественных местах — на 7% (с 14 506 до 13 516), в том числе на улицах — на 5% (с 6 388 до 6 076).

    — Работа по профилактике нарушений общественного порядка находится на особом контроле. В этой связи Министерство внутренних дел считает целесообразным рассмотреть вопрос о разработке и принятии национального комплексного плана по профилактике хулиганства и мелкого хулиганства в случае, если результаты реализации вышеуказанных мер окажутся неэффективными, — добавил Олжас Бектенов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточат наказание за мелкое хулиганство.

    Теги:
    Правительство РК Закон и право Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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