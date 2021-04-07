С начала года Аграрная кредитная корпорация поддержала 2,4 тысячи сельских предпринимателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие агропромышленного комплекса невозможно без финансовой поддержки на льготных условиях. В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции наиболее уязвимыми представителями бизнес-сообщества являются жители сельской местности.

Эффективно помогает агробизнесу Аграрная кредитная корпорация, которая уже 20 лет успешно осуществляет кредитование проектов, реализуемых сельчанами. С начала 2021 года АКК профинансировала 2370 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 101 млрд тенге. Количество заявок растет.

Восстановление сельского бизнеса было бы невозможным без ряда эффективных мер поддержки субъектов МСБ от государства, так, инструментами поддержки в условиях пандемии Аграрной кредитной корпорацией охвачено более 1,8 тысяч сельских предпринимателей.

В Кызылординской области в селе Кызылжарма вот уже 10 лет работает крестьянское хозяйство «Тілеуғабыл». Хозяйству во время карантина удалось не только сохранить свой бизнес, но и наметить новые планы развития своего бизнеса. По словам главы хозяйства Жолдасбека Алиева, с самого начала своей предпринимательской деятельности он работает с филиалом АКК в Кызылординской области. В прошлом году фермер взял заем на приобретение 94 голов верблюдов по программе Экономика простых вещей.

«5 процентов годовых – хорошее подспорье для агрария, - говорит Жолдасбек Алиев, - благодаря займу удалось придать новый импульс к развитию нашего хозяйства».

«Аграрная кредитная корпорация по программам льготного кредитования субъектов МСБ и Экономика простых вещей профинансировала более 1500 предпринимателей на общую сумму 74 млрд тенге, - отметил руководитель Службы маркетинга и PR АО «Аграрная кредитная корпорация» Руслан Ескендир.

На хозяйстве «Тілеуғабыл» работает около 10 человек, минимум работник здесь получает 150 тысяч тенге, максимум – 450 тысяч. К фермеру часто обращаются партнеры вне Казахстана, перспективы бизнеса, как отмечает сам Жолдасбек Алиев, хорошие. «Ежедневный надой составляет 200 литров шубата, реализуем его в городе Кызылорда. Часто продукции не хватает, сейчас в период заболеваний люди все чаще ищут натуральную продукцию, хотим дальше расширяться», - говорит фермер.

Для справки:

АО «Аграрная кредитная корпорация» реализует государственную политику по формированию доступной системы кредитования, стимулирующей развитие конкурентоспособного предпринимательства на селе. Корпорация входит в состав группы компаний холдинга «Байтерек».





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