3 Июня 2022 14:48

С момента объявления референдума поступило 524 обращения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента объявления референдума 5 мая по сегодняшний день поступило 524 обращения от физических и юридических лиц. Об этом сообщил член Центральной комиссии референдума (ЦКР) Асылбек Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Были использованы четыре канала поступлений обращений: посредством АО «Казпочта», портал электронного Правительства, электронная почта ЦКР и нарочно», - сказал Асылбек Смагулов на заседании Центризбиркома.

Характер поступивших обращений, по его словам, распределился следующим образом: 500 обращений, или 95 %, по своему содержанию были совершенно идентичны и касались вопросов отзыва своих персональных данных при формировании списков голосующих лиц;

9 запросов СМИ, или 1,7 % – о предоставлении информации по вопросам организации референдума;

7 обращений общественных обьединений, или 1,4 % – в виде запросов о возможности участия в качестве наблюдателей или представителей;

8, или 1,3% – иные вопросы.

Из поступивших в указанный период обращений:

на 15 обращений аппаратом ЦКР в установленные сроки даны исчерпывающие ответы заявителям;

500 направлены в местные исполнительные органы в установленном законом порядке, как не входящие в компетенцию ЦКР; 9 обращений находятся на рассмотрении.

Неисполненных обращений нет.

«Только по 24-м обращениям, или только в каждом 20-ом, поставлены вопросы, касающиеся процедур и особенностей предстоящего референдума. Остальные 500 обращений, или 95 процентов, по содержанию были совершенно идентичны и касались вопросов отзыва своих персональных данных при формировании списков голосующих лиц», - добавил Асылбек Смагулов.



