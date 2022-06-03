С момента объявления референдума поступило 524 обращения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента объявления референдума 5 мая по сегодняшний день поступило 524 обращения от физических и юридических лиц. Об этом сообщил член Центральной комиссии референдума (ЦКР) Асылбек Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Были использованы четыре канала поступлений обращений: посредством АО «Казпочта», портал электронного Правительства, электронная почта ЦКР и нарочно», - сказал Асылбек Смагулов на заседании Центризбиркома.
Характер поступивших обращений, по его словам, распределился следующим образом: 500 обращений, или 95 %, по своему содержанию были совершенно идентичны и касались вопросов отзыва своих персональных данных при формировании списков голосующих лиц;
9 запросов СМИ, или 1,7 % – о предоставлении информации по вопросам организации референдума;
7 обращений общественных обьединений, или 1,4 % – в виде запросов о возможности участия в качестве наблюдателей или представителей;
8, или 1,3% – иные вопросы.
Из поступивших в указанный период обращений:
на 15 обращений аппаратом ЦКР в установленные сроки даны исчерпывающие ответы заявителям;
500 направлены в местные исполнительные органы в установленном законом порядке, как не входящие в компетенцию ЦКР; 9 обращений находятся на рассмотрении.
Неисполненных обращений нет.
«Только по 24-м обращениям, или только в каждом 20-ом, поставлены вопросы, касающиеся процедур и особенностей предстоящего референдума. Остальные 500 обращений, или 95 процентов, по содержанию были совершенно идентичны и касались вопросов отзыва своих персональных данных при формировании списков голосующих лиц», - добавил Асылбек Смагулов.