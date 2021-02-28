С космодрома Байконур запущен российский всепогодный спутник «Арктика М»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ -28 февраля в 12 часов 55 минут по времени Нур-Султана с площадки №31 космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которым предстоит вывести на орбиту российский гидрометеорологический спутник «Арктика-М», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, прямая трансляция с космодрома Байконур велась телестудией Роскосмоса на сайте ведомства и в социальных сетях.

Пуск прошел в штатном режиме, по информации ведущих прямого репортажа, состоялось плановое отделение всех трех ступеней ракеты-носителя «Союз 2.1б», на 10 минуте после старта космический аппарат «Арктика-М» вместе с разгонным блоком «Фрегат» был выведен на опорную орбиту. Дальнейшее выведение на заданную орбиту будет произведено за счет включений разгонного блока. Это произойдет примерно через 3, 5 часа после запуска.

Участники прямого эфира - представители разработчика – российского НПО им. Лавочкина, другие специалисты Роскосмоса рассказали об особенностях космического аппарата.

Уникальность нового метеорологического космического аппарата заключается в том, что он будет работать на высокоэллептической орбите, что обеспечивает его динамику полета, скорость движения по сравнению с геостационарными спутниками. «Арктика-М» будет обеспечивать 3,5 тысячи метеостанций и столько же гидропостов России, находящихся в труднодоступных районах страны оперативной всепогодной информацией. «Это позволит не зависеть от иностранных метеорологических источников», - отметили российские специалисты.