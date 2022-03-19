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    22:08, 18 Март 2022 | GMT +6

    С космодрома Байконур на МКС отправился «бауманский» экипаж российских космонавтов

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 18 марта 2022 года в 21:55 по времени Нур-Султана с 31-ой площадки космодрома Байконур состоялся успешный старт транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-21» с очередной экспедицией на Международную космическую станцию (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В составе экипажа МКС-67 космонавты Роскосмоса – командир корабля Олег Артемьев, бортинженеры Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все они являются выпускниками Московского государственного технического университета им Баумана, поэтому экипаж по праву назвали «бауманским». А космическому кораблю Союз МС-21» присвоено имя «С.П. Королев».

    Пуск прошел в штатном режиме, на девятой минуте после старта космический корабль «Союз МС-21» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз 2.1а» и вышел на орбиту искусственного спутника Земли.

    Как стало известно, стыковка корабля «Союз МС-21» с МКС произойдет по двухвитковой короткой схеме. Это значит, что уже через три часа космонавты причалят к МКС.

    Прямая трансляция подготовки к запуску и непосредственно сам старт с космодрома Байконур велась телестудией Роскосмоса на youtube канале космического ведомства России.

    Ведущие прямого эфира показали видеосюжеты о космонавтах, репортаж с Центра подготовки космонавтов, рассказали о новостях российского космоса, провели конкурс среди зрителей канала на лучшее знание истории космонавтики.

    Для командира экспедиции МКС-67 Олега Артемьева, - это третий космический полет по счету. Денис Матвеев и Сергей Корсаков впервые отправились в космический полет.


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    Байконур Освоение космоса Космос
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