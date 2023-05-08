Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Мая 2023, 03:00
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 8 мая, три боксера из Казахстана выступят на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дневной сессии, которая начнется в 15:00 по астанинскому времени, в первом поединке на ринге А Махмуд Сабырхан (54 кг) сразится с венгром Иштваном Сакой. Еще два казахстанца выступят в вечерней сессии, которая начнется в 19:00: во втором бою на ринге Б Санжар Ташкенбай (48 кг) встретится с узбекистанцем Шодиержоном Меликузиевым, а десятой парой на ринг А выйдут Сагындык Тогамбай (86 кг) и еще один представитель Узбекистана Шохжахон Абдуллаев.

Напомним, на данный момент сборная Казахстана понесла четыре потери на ЧМ-2023 в Ташкенте: досрочно выступление на турнире закончили Сакен Бибосынов (51 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

В седьмой день соревнований Серик Темиржанов (57 кг) уверенно победил венгра Роланда Вереша, Нурканат Райыс побывал в нокдауне, но в итоге смог выиграть у доминиканца Виргилио де лос Сантоса Дельгадо, а Камшыбек Кункабаев (+92 кг) деклассировал сирийского супертяжа Мохаммеда Млайеса.


Спорт   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы
Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы
Участник марафона умер в Алматинской области
Участник марафона умер в Алматинской области