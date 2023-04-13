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С кем из сборной Польши сыграют теннисистки от Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг

Автор:  
Арайлым Мұрат
13 Апреля 2023, 14:59
С кем из сборной Польши сыграют теннисистки от Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг Фото: Федерация тенниса Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась официальная жеребьевка Кубка Билли Джин Кинг. Стало известно, с кем сыграют из сборной Польши сыграют теннисистки от Казахстана на матче, передает корреспондент МИА «Казинформ».

14 апреля встретятся:

Елена Рыбакина и Вероника Фальковская;

Юлия Путинцева - Магда Линетт;

15 апреля:

Елена Рыбакина - Магда Линетт;

Юлия Путинцева - Вероника Фальковская.

В парном разряде 15 апреля теннисистки от Казахстана Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова сыграют с Алисией Росольска, Вероникой Фальковской.

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Сегодня утром Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял теннисистку Елену Рыбакину. Президент Казахстана поздравил победительницу Уимблдона Елену Рыбакину с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе. Позже казахстанская теннисистка рассказала о том, что Президент подарил ей часы с гравировкой и платок.

Отметим, что седьмая ракетка мира Елена Рыбакина прилетела в Казахстан на матч Кубка Билли Джин Кинг со сборной Польши.

Матч Казахстан — Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана кроме Рыбакиной также заявлены Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.


Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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